Южный вестибюль станции метро "Спортивная" временно закрыли для выхода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажирам временно недоступен для выхода южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Северный вестибюль работает на вход и выход", – говорится в сообщении.

Ранее в среду все вестибюли станции "Спортивная" были временно закрыты на вход. Позже ограничение сняли. Аналогичные меры вводились на станции МЦК Лужники.

До этого в Дептрансе предупреждали о возможных ситуативных изменениях в работе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы" из-за мероприятия в "Лужниках".

22 февраля в спорткомплексе проходит большой митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Ожидается, что на нем может выступить Владимир Путин.



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