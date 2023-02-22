Вестибюли станции метро "Спортивная" заработали в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюли станции "Спортивная" Сокольнической линии метро Москвы начали работать в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Для входа и выхода пассажиров", – отмечается в сообщении.

До этого вестибюли станции "Спортивная" были временно закрыты для входа.

Также в Дептрансе предупреждали о возможных ситуативных изменениях в работе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы" из-за запланированного на 22 февраля мероприятия в "Лужниках".

Так, в среду, 22 февраля, в спорткомплексе состоится большой митинг-концерт. В нем, как ожидается, может принять участие Владимир Путин.

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