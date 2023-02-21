Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 23–26 февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится с 14:40 23 февраля по 21:40 26 февраля. Об этом Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) сообщила в своем телеграм-канале.

Изменения связаны с проведением работ по реконструкции станции Крюково к запуску МЦД-3.

"Часть пригородных поездов Ленинградского направления будет отменена. Часть поездов будут курсировать по укороченным маршрутам от/до станций Химки и Сходня. Интервалы движения увеличатся. Некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Фирсановская и Малино", – уточняется в сообщении.

В МТППК также добавили, что подробную информацию об изменениях в расписании движения поездов можно найти на сайте компании и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно, что расписание пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) будет изменено в праздничные дни февраля и марта этого года. Перевозчик рекомендовал пассажирам ознакомиться с изменениями и заранее спланировать свое движение.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!