Электрички Рижского направления будут следовать до Курского вокзала с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"С 1 марта до начала осени поезда ЦППК не будут сворачивать на тупиковое ответвление к Рижскому вокзалу, посадка и высадка пассажиров на его платформах производиться не будет", – говорится в сообщении.

При этом подвижные составы будут по-прежнему останавливаться на станции Рижской второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). До четырех пар поездов проследуют до станции Стрешнево, до семи пар поездов направят в сторону Курского вокзала.

"Ласточки" маршрута Москва – Муравьево проследуют от и до Курского вокзала.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили о закрытии Рижского вокзала на полгода. Вокзал не будет работать с 1 марта до 31 августа 2023 года.

Подобные изменения в ЦППК подтвердили и объяснили запланированными масштабными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта МЦД.



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