12:16Город
Станция метро "Спортивная" в Москве временно работает только на выход
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вестибюли станции "Спортивная" Сокольнической линии метро Москвы временно закрыли для входа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Просим пассажиров не задерживаться на платформе станции и проходить к выходам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для проезда горожане могут воспользоваться другими станциями, в частности Лужники Московского центрального кольца и "Фрунзенская" Сокольнической линии.
Ранее в Дептрансе предупреждали о возможных ситуативных изменениях в работе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы" из-за запланированного на 22 февраля мероприятия в "Лужниках".
В среду в спорткомплексе пройдет большой митинг-концерт. В нем, как ожидается, может принять участие Владимир Путин.
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