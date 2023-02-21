Интервал движения на МЦК будет сокращен 22 и 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Дептранс предупредил о сокращении интервала движения на МЦК 22 и 23 февраля. Соответствующая информация была опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что изменения связаны с праздничными мероприятиями. МЦК будет работать с минимальным четырехминутным интервалом:

22 февраля – с 07:30 до 21:00;

23 февраля – с 12:30 до полуночи.

Ранее Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщила , что расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится с 14:40 23 февраля по 21:40 26 февраля.

Отмечалось, что изменения связаны с проведением работ по реконструкции станции Крюково к запуску МЦД-3.



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