Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:47

Транспорт

Интервал движения на МЦК будет сокращен 22 и 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Дептранс предупредил о сокращении интервала движения на МЦК 22 и 23 февраля. Соответствующая информация была опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что изменения связаны с праздничными мероприятиями. МЦК будет работать с минимальным четырехминутным интервалом:

  • 22 февраля – с 07:30 до 21:00;
  • 23 февраля – с 12:30 до полуночи.

Ранее Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщила, что расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится с 14:40 23 февраля по 21:40 26 февраля.

Отмечалось, что изменения связаны с проведением работ по реконструкции станции Крюково к запуску МЦД-3.

Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

Читайте также

транспорт

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика