Максимальный тариф за проезд по платным трассам повысили в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ утвердило повышение максимальных тарифов за проезд по платным трассам до 5–8 рублей за километр. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, проезд по существующим трассам для легковых автомобилей обойдется теперь вплоть до 5 рублей за километр вместо трех. А по новым трассам максимальная планка тарифа теперь составляет 8 рублей.

Кроме того, повышены максимальные тарифы и для грузового транспорта. За проезд по платным трассам водителям большегрузов придется заплатить до 14,25 рубля за километр, а по новым платным трассам – до 25 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 марта и до конца текущего года в России пройдет эксперимент, в рамках которого владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными федеральными трассами. Для этого водителям потребуется приобрести или арендовать у "Автодора" транспондер T-pass.



Владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам РФ с 1 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!