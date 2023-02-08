В Госдуме призвали освободить ветеранов боевых действий от платы за проезд по трассам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России следует сделать проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий бесплатным. Соответсвующее обращение думский депутат Василий Власов направил на имя руководителя Минтранса Виталия Савельева, передает RT.

По мнению парламентария, ветераны боевых действий являются теми гражданами, которые проявили мужество для защиты интересов России и общества. На сегодняшний момент им полагается множество льгот и преференций, в том числе особые условия при поездках на общественном и железнодорожном транспорте.

Однако во время личных поездок они продолжают использовать свои средства на платных трассах. В связи с этим Власов предложил министерству транспорта внести изменения в соответствующие статьи.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время собрания ведомства с участием Владимира Путина рассказал, что деятельность по созданию Федерального агентства по работе с ветеранами проводится вместе с органами государственной власти.

По мнению министра, решение поможет централизовать и сделать более эффективной систему социальной защиты военных ветеранов.

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