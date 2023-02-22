Станция Лужники снова доступна для входа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Станция Лужники Московского центрального кольца (МЦК) снова доступна как для выхода, так и для входа пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее в среду из-за предстоящего концерта в "Лужниках" вход на станцию был временно ограничен. По той же причине продолжает работать только на выход станция "Спортивная" Сокольнической линии метро.

До этого в Дептрансе предупреждали о возможных ситуативных изменениях в работе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы" 22 февраля.

В среду в спорткомплексе "Лужники" пройдет большой митинг-концерт. По данным СМИ, в нем может принять участие Владимир Путин, однако в Кремле эту информацию не подтверждали.



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