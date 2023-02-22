Станцию Лужники временно закрыли на вход

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Станцию Московского центрально кольца Лужники временно закрыли на вход, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Пока она работает только на выход.

Ранее сообщалось, что вестибюли станции "Спортивная" Сокольнической линии метро Москвы временно закрыли для входа.

Пассажиров призвали не задерживаться на платформе станции и проходить к выходам. Для проезда горожане могут воспользоваться другими станциями, в частности Лужники Московского центрального кольца и "Фрунзенская" Сокольнической линии.

До этого в Дептрансе предупреждали о возможных ситуативных изменениях в работе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы" из-за запланированного на 22 февраля мероприятия в "Лужниках".

В среду в спорткомплексе пройдет большой митинг-концерт. В нем, как ожидается, может принять участие Владимир Путин.

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