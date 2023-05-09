Движение на ряде улиц Москвы восстановили после ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ранее закрытых участках столичных дорог вновь восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Автомобилисты могут вновь проехать по Волгоградскому проспекту в сторону области, съехать с Третьего транспортного кольца (ТТК) по внешней стороне на Волгоградском проспекте в сторону области и преодолеть участок по внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.

"Движение по внутренней стороне МКАД постепенно открывается", – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем водителей транспортных средств предупредили о закрытии проезда на ряде улиц с 22:00 9 мая. Движения не будет:

по Сельскохозяйственной улице;

по Волгоградскому проезду;

по Озерной аллее;

по Физической, Солнечной и Центральной улицам;

в районе пересечения улицы Генерала Ермолова с Поклонной улицей

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты. Ознакомиться с детальной информацией о перекрытиях в столице можно, перейдя по ссылке

Вечером 9 мая в Москве ожидаются дорожные заторы до 9 баллов. Это связано с возвращением в город ранее уехавших отдыхать на майские праздники. В связи с этим москвичам рекомендовали выезжать в столицу после 19:00.



Москвичей предупредили о дорожных заторах