20:00Транспорт
Движение на ряде улиц Москвы восстановили после ограничений
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На ранее закрытых участках столичных дорог вновь восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Автомобилисты могут вновь проехать по Волгоградскому проспекту в сторону области, съехать с Третьего транспортного кольца (ТТК) по внешней стороне на Волгоградском проспекте в сторону области и преодолеть участок по внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.
"Движение по внутренней стороне МКАД постепенно открывается", – говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем водителей транспортных средств предупредили о закрытии проезда на ряде улиц с 22:00 9 мая. Движения не будет:
- по Сельскохозяйственной улице;
- по Волгоградскому проезду;
- по Озерной аллее;
- по Физической, Солнечной и Центральной улицам;
- в районе пересечения улицы Генерала Ермолова с Поклонной улицей
Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты. Ознакомиться с детальной информацией о перекрытиях в столице можно, перейдя по ссылке.
Вечером 9 мая в Москве ожидаются дорожные заторы до 9 баллов. Это связано с возвращением в город ранее уехавших отдыхать на майские праздники. В связи с этим москвичам рекомендовали выезжать в столицу после 19:00.
Москвичей предупредили о дорожных заторах
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