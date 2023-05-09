Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в центре Москвы полностью восстановлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса. Все перекрытия сняты.

В то же время с 16:00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда заранее.

9 мая в столице перекрыли улицы Серафимовича, Большую Полянку, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, Садовую-Кудринскую, Большую Садовую, Садовую-Триумфальную, 1-ю и 2-ю Брестские, Садовую-Каретную, Садовую-Спасскую, Садовую-Черногрязскую, Земляной Вал и Марксистскую.

До этого сообщалось, что маршруты общественного транспорта в центре столицы изменились 9 мая. Так, маршруты 024, п46, 74 и с920 перестали курсировать в центре города. Продолжил работу только на двух участках трамвай № 43, который следовал от остановки Сокольническая застава до Новоконной площади, а также от станции метро "Угрешская" до "Пролетарской".