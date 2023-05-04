Доступ к сервисам аренды авто и самокатов может быть ограничен в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доступ к сервисам аренды авто и самокатов может быть ограничен в четверг, 4 мая, в центре Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В связи с проведением мероприятий в центральной части города могут наблюдаться кратковременные ограничения в доступе к сервисам аренды автомобилей и самокатов", – говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что 4 мая с 17:30, а также 7 и 9 мая с 05:00 для пешеходов перекроют переход на Волгоградском проспекте, на участке Садового кольца, от Таганской площади до Маяковского тоннеля. Кроме того, будет закрыт переход на Тверской улице.

Кроме того, 4 мая с 22:00, 7 и 9 мая с 10:00 будут закрыты переходы на улице Новый Арбат, на Кремлевской набережной, участке Садового кольца, от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.

В Дептрансе порекомендовали пешеходам заранее планировать свой маршрут.

В ЦОДД напомнили о закрытии движения на ряде улиц в центре города 4 мая