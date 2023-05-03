Москвичей попросили пересесть на метро 4 мая из-за перекрытий в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный Дептранс рекомендует водителям пользоваться в четверг, 4 мая, метро. Движение будет ограничено на некоторые улицах в центре Москвы во второй половине дня.

"4 мая с 15:00 в центре города будет сильно затруднено движение. <...> Если поездку в центр не отменить, то быстрее на метро. <...> Стройте маршрут заранее", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что наиболее затруднено будет движение на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, Тверской улице, Новом Арбате, а также в районе набережных в центральной части столицы.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы будут временно перекрывать 7 и 9 мая. Ограничения затронут улицы Серафимовича, Большую Полянку, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, Садовую-Кудринскую, Большую Садовую, Земляной Вал, Марксистскую и некоторые другие.

