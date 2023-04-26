Движение на ряде улиц в центре Москвы перекроют 27 апреля, 4, 7 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей предупредили о временных перекрытиях движения в центре города 27 апреля, а также 4, 7 и 9 мая. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"27 апреля в центральной части города будут вводиться временные перекрытия. Кроме того, на перекрытых участках для автомобилистов будет недоступна парковка", – сообщили в ведомстве.

Перекрытия затронут улицы Серафимовича, Большую Полянку, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, Садовую-Кудринскую, Большую Садовую, Садовую-Триумфальную, 1-ю и 2-ю Брестские, Садовую-Каретную, Садовую-Спасскую, Садовую-Черногрязскую, Земляной Вал и Марксистскую.

Ограничения также коснутся Большого и Малого Каменных мостов, Боровицкой площади, Новинского бульвара, Оружейного переулка, Самотечной эстакады, Садового кольца, Таганской площади и Волгоградского проспекта.

Перекрытия будут действовать по вечерам 27 апреля и 4 мая до окончания городских мероприятий, а также утром 7 и 9 мая с 05:00 до 08:00.

Москвичам посоветовали на время перекрытий пересесть на общественный транспорт.

Ранее в Федеральной службе охраны рассказали, что Красную площадь в Москве закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, несколько транспортных маршрутов в центре и на востоке Москвы изменятся 27 апреля, 4 и 7 мая из-за перекрытий.

