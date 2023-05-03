Дептранс предупредил о перекрытии улиц в центре Москвы в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в четверг, 4 мая, в связи с перекрытиями в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Проехать с 16:30 не получится по Волгоградскому проспекту, Таганской площади, по части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 17:30 движение перекроют на Тверской улице, Петровке, Охотном Ряду, Солянке, Моховой, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

С 22:30 движение ограничат на Большой Садовой улице, на Новом Арбате и на Большом Каменном мосту. С 23:30 не проехать будет на Большой Полянке, 2-й Брестской улице, Новом Арбате, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте.

До 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка. Кроме того, с 16:30 4 мая до 03:00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистском, а также на улицах Александра Солженицына и Таганской организуют двустороннее движение.

Ранее сообщалось, что Красную площадь в Москве закрыли для посетителей по 10 мая в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Парад Победы по традиции состоится на Красной площади 9 мая. Участие в нем примут более 10 тысяч военнослужащих.

На торжественном мероприятии с речью выступит Владимир Путин. Присутствие российского лидера на параде Победы подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

До этого Красную площадь уже начали готовить к проведению парада Победы. Там приступили к сборке трибун для зрителей парада, которые расположатся по обе стороны Мавзолея Ленина. Доступ на площадь был частично огражден.



Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится