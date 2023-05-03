Ряд подземных переходов закроют в центре Москвы 4 мая на время перекрытий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ряд подземных пешеходных переходов закроют в центре Москвы 4 мая на время перекрытий движения, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что 4 мая с 17:30, а также 7 и 9 мая с 05:00 закроют переход на Волгоградском проспекте, на участке Садового кольца, от Таганской площади до Маяковского тоннеля. Кроме того, будет закрыт переход на Тверской улице.

Также 4 мая с 22:00, 7 и 9 мая с 10:00 для пешеходов перекроют переходы на улице Новый Арбат. Кроме того, будет закрыт переход на Кремлевской набережной, на участке Садового кольца, от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.

В Дептрансе порекомендовали пешеходам планировать маршруты, учитывая временные ограничения.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали столичным автомобилистам пересесть на общественный транспорт 4 мая из-за перекрытий в центре Москвы. С 16:30 не получится проехать через Волгоградский проспект, Таганскую площадь, часть Садового кольца, от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 17:30 движение будет закрыто на Тверской улице, Петровке, Охотном Ряду, Солянке, Моховой, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

Также с 22:30 движение будет ограничено на Большой Садовой улице, на Новом Арбате и на Большом Каменном мосту. С 23:30 – на Большой Полянке, 2-й Брестской улице, Новом Арбате, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте.

В Дептрансе добавили, что до 13:00 9 мая в местах ограничений автомобилисты не смогут припарковать свои машины. С 16:30 4 мая до 03:00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистском, на улицах Александра Солженицына и Таганской организуют двустороннее движение.

Помимо этого, водителям настоятельно рекомендуют пользоваться столичной подземкой, так как на метро путь займет меньше времени.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее затрудненное движение ожидается в районе Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы, Нового Арбата, на набережных в центральной части города.