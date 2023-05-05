Водителям грузовиков в Москве разрешат не оформлять пропуска 6, 10, 11 мая

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Для водителей грузовиков отменят необходимость получать пропуска на время праздничных ограничений движения в Москве 6, 10, 11 мая, сообщается в пресс-службе столичного Дептранса.

"Водителям предлагается 3 дня в мае, чтобы они смогли выбрать удобную дату для проезда по Москве. Нам важно, чтобы бизнес продолжал обеспечивать своевременную доставку продуктов и товаров горожанам", – заявил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Грузовики смогут передвигаться по Москве без пропусков с 00:00 6 мая до 00:00 7 мая, а также с 00:00 10 мая до 00:00 12 мая. Отмечается, что 7 мая возможны изменения по пропуску грузового транспорта из-за ограничения движения в столице.

С 2022 года для передвижения по Москве водители всех грузовиков больше 3,5 тонн должны получить специальный пропуск.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы ограничат доступ к каршерингу до 10 мая. Ограничения будут действовать на улицах в пределах Бульварного кольца, а также рядом со станциями метро "Кузнецкий мост", "Театральная", "Китай-Город", "Охотный ряд" и другие.

Кроме того, ряд станций метро в центре столицы закроют для пассажиров на выход 7 и 9 мая. Также перекроют некоторые центральные улицы.

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 6–9 мая