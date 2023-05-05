Ряд станций метро в центре Москвы закроют на выход 7 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несколько станций Московского метрополитена в центре столицы будут закрыты для пассажиров на выход 7 и 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажиры не смогут выйти из вестибюлей на станциях "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Арбатская", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Александровский сад" с момента открытия метро и до окончания мероприятий.

"Входы и пересадки будут работать в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Помимо этого, москвичей предупредили о возможных изменениях в работе станций "Маяковская", "Пушкинская", "Лубянка", "Тверская", "Чеховская" и "Китай-город". Пассажиров призвали следить за объявлениями и планировать маршруты заранее.

Кроме того, 7 и 9 мая ряд улиц в центре Москвы перекроют. Перекрытия затронут улицы Серафимовича, Большую Полянку, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, Садовую-Кудринскую, Большую Садовую, Садовую-Триумфальную, 1-ю и 2-ю Брестские, Садовую-Каретную, Садовую-Спасскую, Садовую-Черногрязскую, Земляной Вал и Марксистскую. В период ограничения движения горожанам рекомендовали пользоваться общественным транспортом.



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