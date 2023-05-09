Движение транспорта перекрыли на ряде участков дорог в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ввели ограничения движения автотранспорта по некоторым участкам дорог. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По информации ведомства, проехать не получится на съезде с улицы Академика Скрябина, по Волгоградскому проспекту в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК), внутренней стороне МКАД на съезд на Волгоградский проспект, а также на выезде с улицы Ташкентской.

Помимо этого, движение транспорта запрещено на выездах на МКАД с Верхних Полей и улицы Капотня, а также с улицы Чурилиха.

Во вторник, 9 мая, автомобилистам, находящимся за пределами Москвы, рекомендовали возвращаться в город после 19:00. Это связано с еще несколькими ограничениями движения, которые действуют с 16:00 на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского до Минского шоссе.



Движение в центре Москвы полностью восстановлено