Ограничения движения начали снимать в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на движение транспорта начали снимать в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Согласно информации, движение открыли на Большой Якиманке, Новоарбатском мосту, Большом Каменном мосту и Садовом кольце. Также движение было восстановлено на Тверской улице и Волгоградском проспекте.

9 мая в столице перекрыли улицы Серафимовича, Большую Полянку, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, Садовую-Кудринскую, Большую Садовую, Садовую-Триумфальную, 1-ю и 2-ю Брестские, Садовую-Каретную, Садовую-Спасскую, Садовую-Черногрязскую, Земляной Вал и Марксистскую.

До этого сообщалось, что маршруты общественного транспорта в центре столицы изменились 9 мая. Так, маршруты 024, п46, 74 и с920 перестали курсировать в центре города. Продолжил работу только на двух участках трамвай № 43, который следовал от остановки Сокольническая застава до Новоконной площади, а также от станции метро "Угрешская" до "Пролетарской".

Ранее Дептранс предупреждал, что несколько станций Московского метрополитена в центре столицы будут закрыты для пассажиров на выход 9 мая. Помимо этого, москвичей предупредили о возможных изменениях в работе станций "Маяковская", "Пушкинская", "Лубянка", "Тверская", "Чеховская" и "Китай-город".

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