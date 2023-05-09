Поезда временно не ходят на участке Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов временно приостановлено на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Партизанской" до "Киевской" из-за человека на пути", – говорится в сообщении ведомства.

В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Пассажирам, желающим добраться до парка Победы на Поклонной горе, рекомендовали пользоваться станцией Кутузовской Московского центрального кольца (МЦК) и станцией "Парк Победы" Солнцевской линии метро.

Помимо этого, москвичи смогут воспользоваться компенсационными автобусами, следующими по маршруту от "Курской" до "Партизанской". 74 выделенных автобуса пройдут с остановками у станций метро "Курская", "Бауманская", "Элетрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская".

Ранее автомобилистов предупредили, что с 22:00 9 мая временно будет ограничено движение на ряде улиц Москвы. Водители не смогут проехать по Сельскохозяйственной, Физической, Солнечной и Центральной улицам. Помимо этого, движение ограничат по Волгоградскому проспекту и Озерной аллее.

