Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро восстановили, сейчас оно вводится в график. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На данном участке не осуществлялось движение поездов от станции "Ховрино" до "Сокола". В департаменте рассказали, что изменения были связаны с человеком на путях.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, женщина упала на пути на станции "Речной вокзал".

"Пассажирка жива, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – уточнил собеседник агентства.

Ранее график движения был увеличен на центральном участке Сокольнической линии столичного метро. Задержки произошли в связи с проверкой состава. Позже следование поездов на этом участке восстановили.

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