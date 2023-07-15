Движение на шоссе Энтузиастов восстановили после аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Движение на шоссе Энтузиастов к настоящему времени восстановлено после аварии с участием трех автомобилей, сообщил телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Движение восстановлено", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что на шоссе Энтузиастов (возле дома 92А) произошло ДТП с участием трех машин. Движение в районе происшествия из-за произошедшего было затруднено.

Также ранее сообщалось, что 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка авто погибли после столкновения легкового автомобиля Nissan Pathfinder с рейсовым автобусом в Иркутской области. Еще троим пассажирам кроссовера потребовалась медицинская помощь.

В автобусе в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых госпитализирован.

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