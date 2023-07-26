Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД приостановили в сторону области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение в сторону области было приостановлено на D2 и Курском направлении МЖД из-за остановки состава по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Состав остановился на станции Печатники. Согласно предварительной информации, он наехал на посторонний предмет на пути.

В ведомстве уточнили, что к составу уже направлен вспомогательный локомотив, для возобновления движения принимаются все необходимые меры.

Ранее в Дептрансе сообщили, что инцидент с человеком на путях произошел на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии. На указанном участке были увеличены интервалы курсирования поездов. Однако о состоянии упавшего пассажира не уточнялось.