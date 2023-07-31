Сбой на салатовой линии метро Москвы произошел из-за упавшей от потери сознания девушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Утренний сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена произошел из-за падения на рельсы девушки, потерявшей сознание во время ожидания состава. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел на станции "Кожуховская". Пассажирка почувствовала себя плохо, потеряла равновесие и упала на пути под прибывающий поезд.

"Машинист успел оперативно затормозить, пассажирка осталась жива", – пояснил собеседник издания.

Сотрудникам метрополитена удалось поднять девушку на платформу. Она не получила существенных травм. Факт инцидента агентству подтвердили в столичном главке МВД РФ, отметив, что пассажирка осталась жива.

Утром 31 августа было приостановлено движение поездов от "Дубровки" до "Печатников" Люблинско-Дмитровской линии метро. СМИ, ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщили, что причиной сбоя стала пассажирка, спрыгнувшая на рельсы из хулиганских побуждений. После произошедшего девушку якобы задержали.

Спустя несколько минут после инцидента движение поездов на линии восстановили. В настоящее время оно осуществляется в соответствии с графиком.