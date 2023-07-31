Сбой в движении поездов произошел на салатовой линии московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии произошел сбой в движении поездов из-за человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – говорится в уведомлении департамента.

Ранее столичный Дептранс сообщал о сбое в движении поездов на восточной части Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Позже стало известно о гибели пассажира метро в результате падения под поезд на станции "Электрозаводская". После инцидента специалисты временно отключали напряжение контактного рельса. В связи с этим не было движения поездов от "Партизанской" до "Курской" в сторону центра.

График движения поездов "Аэроэкспресс" изменили 30 июля