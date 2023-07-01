Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке Замоскворецкой линии произошел сбой в движении поездов, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

"На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Автозаводской" до "Орехово" из-за человека на пути", – уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что в обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами. О состоянии жизни и здоровья упавшего пассажира в сообщении не уточняется.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека, упавшего на пути. О состоянии упавшего на пути пассажира не сообщалось.

До этого сбой в движении поездов из-за человека на путях произошел на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии 19 июня.