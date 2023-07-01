19:33Транспорт
На участке Замоскворецкой линии произошел сбой в движении поездов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На участке Замоскворецкой линии произошел сбой в движении поездов, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.
"На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Автозаводской" до "Орехово" из-за человека на пути", – уточнили в сообщении.
В ведомстве добавили, что в обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами. О состоянии жизни и здоровья упавшего пассажира в сообщении не уточняется.
Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека, упавшего на пути. О состоянии упавшего на пути пассажира не сообщалось.
До этого сбой в движении поездов из-за человека на путях произошел на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии 19 июня.
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