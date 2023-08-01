Движение поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД восстановили после сбоя

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) восстановили после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"Восстановлено движение поездов по станции Москва-Пассажирская-Курская", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты МЖД принимают меры по сокращению временных опозданий ранее задержанных поездов.

Сбой в движении железнодорожных составов произошел из-за вынужденной остановки одного из них по незапланированным техническим причинам. В связи с этим было нарушено расписание движения электричек. Позже стало известно, что составу оказали помощь, а электрички вновь начали перевозить пассажиров.



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