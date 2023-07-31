09:26Транспорт
Движение поездов по салатовой линии метро Москвы восстановили после сбоя
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена восстановили после сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
До этого на участке линии от "Дубровки" до "Печатников" временно не ходили поезда. Причиной, по информации ведомства, стал оказавшийся на путях человек.
"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении Дептранса.
Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на экстренные службы города, сбой в движении поездов на линии ранее произошел из-за спрыгнувшей на рельсы женщины. В связи с этим на линии отключили напряжение контактного рельса.
По предварительным данным, причиной поступка пассажирки стали хулиганские побуждения. В 08:45 ее задержали сотрудники метрополитена.
До этого Дептранс сообщал о сбое в движении поездов на восточной части Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Позже стало известно, что причиной стал упавший на рельсы пассажир. В результате инцидента мужчина скончался.
Читайте также