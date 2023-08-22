График движения поездов нарушен на оранжевой ветке метро в Москве из-за человека на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере Калужско-Рижской линии московского метро нет движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.

"На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов от "ВДНХ" до "Проспекта Мира" из-за человека на пути", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что поезда в обратном направлении следуют с увеличенными интервалами.

До этого сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии метро. Поезда временно не ходили от "Дубровки" до "Печатников". Причиной стала девушка, потерявшая равновесие из-за плохого самочувствия. Пассажирка упала под прибывающий поезд, но смогла выжить.

