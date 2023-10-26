В столице стартовал капремонт пешеходного моста через Канал имени Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Рабочие приступили к капитальному ремонту пешеходного моста через Канал имени Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Он обратил внимание, что специалисты комплекса внимательно следят за состоянием городских мостов, осуществляют регулярные обследования, при необходимости проводят капремонт.

"В этом году обновим пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", – отметил Бирюков.

Это сооружение связывает берега канала, а также помогает москвичам из центральной части района Покровское-Стрешнево добраться до одноименного парка, добавил заммэра.

В комплексе городского хозяйства предупредили, что во время ремонта мост будет закрыт для прохода. Работы должны быть завершены до конца 2023 года.

Специалисты планируют:

восстановить конструкции металлического пролетного строения;

отремонтировать железобетонные опоры сооружения;

заменить конструкции лестничных сходов и металлическое перильное ограждение;

уложить прочное асфальтобетонное покрытие.

Ранее сотрудники комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы. На шеститоннельном сооружении ни разу не проводили капитальный ремонт с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году. Из-за интенсивного движения и погодных условий были повреждены стены и перекрытия.

Специалисты восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили старую облицовку на металлокерамическую, обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения.



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