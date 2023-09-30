В Дорогомилове отремонтировали Бережковскую набережную

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Дорогомилово отремонтировали Бережковскую набережную. Специалисты заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сообщается, что в последний раз асфальт на Бережковской набережной меняли в 2016 году. За это время из-за интенсивного движения и перепадов температуры на дорожном полотне образовалась колейность. Помимо этого, истек гарантийный срок службы полотна.

"В общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца", — рассказал заммэра Бирюков.

Он отметил, что работы по замене дорожного полотна проводились преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В них были задействованы более 340 человек и 150 единиц специализированной техники.

"В ближайшее время на отремонтированном участке закончат наносить дорожную разметку из износостойких материалов — холодного и термопластика. Первый используют для создания сложных элементов и обозначения парковок, а второй — для разделительных полос", – рассказал заммэра.

Сообщается также, что всего в этом году в столице заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса. Уточняется, что на шеститоннельном сооружении ни разу не проводили капитальный ремонт с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году.