Укладку нового покрытия завершили на Ильинском шоссе в Одинцовском округе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Укладку нового покрытия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершили на Ильинском шоссе в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса Подмосковья.

Уточняется, что работы закончили от проспекта Шмидта до деревни Маслово. Там обновили более 2 километров дорожного покрытия.

Согласно информации ведомства, данный участок является подъездной дорогой к деревням Маслово и Дубцы, поселкам Сосны и Николина Гора. По нему также можно добраться к пляжу, остановкам, магазинам и заповеднику. Проезд стал безопаснее для почти 20 тысяч водителей автомобилей.

До этого специалисты комплекса городского хозяйства заменили примерно 85% асфальта на Третьем транспортном кольце. Дороги заменили на 12 участках, площадь которых составляет 341 тысячу квадратных метров. Самыми крупными оказались участки дорог от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади, площади Проломная Заставка и на Беговой улице.

Ранее сообщалось, что дороги столицы промыли специальным шампунем, который удаляет мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Специальный концентрированный шампунь помогает избавиться от грязи и пятен на дорогах, с которыми не справляется обычная вода. Отмечается, что это средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды.

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