Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 08:25

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома провели в Алексеевском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома провели в Алексеевском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1954 года завершили на юго-западе столицы

Панда из Московского зоопарка сделала первые попытки встать на лапы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В "Аптекарском огороде" расцветает экзотическая лилия

Еще семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Москвичи совершили 300 тыс поездок на первом регулярном речном маршруте

Москвичи сдали более 1,5 тыс тонн на утилизацию через сервис "Вывоз ненужных вещей"

Две новые выставки открылись в пространстве ГЭС-2

Москва возглавила рейтинг городов РФ с самым высоким качеством жизни

В Алексеевском районе, на Маломосковской улице, завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание возвели в 1969 году.

Особое внимание специалисты уделили восстановлению наружных стен дома, которые отделаны мелкозернистой плиткой. На первом этапе промыли открытые поверхности фасада, ликвидировали трещины и отбили бухтящую плитку. Затем мастера нанесли штукатурно-клеевой состав с армирующей сеткой.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика