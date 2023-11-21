Выставка произведений икебаны заработает в "Аптекарском огороде" 25 ноября

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Выставка произведений японского цветочного искусства, икебаны, "Из осени в зиму" откроется в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 25 ноября. Она будет проходить до 3 декабря, сообщается в телеграм-канале сада.

"Икебана – традиционное японское искусство аранжировки цветов, в котором воплощаются красота естественности и простоты, отражается быстротечность жизни и смены времен года", – отметила пресс-служба.

Двери сада открыты для посетителей ежедневно с 10:00 до 20:00.

До этого в "Аптекарском огороде" расцвели тропические орхидеи. В саду представлена одна из крупнейших коллекций орхидей в России – свыше тысячи видов цветов, произрастающих в тропиках и субтропиках, а также более 50 видов из умеренного и холодного климата.

Ранее стало известно, что в Бутырском районе столицы планируют открыть всесезонный парк с лугом. Он будет частью комплекса небоскребов рядом с Огородным проездом.

Пространство создадут на основе концепции "естественная природа" с внедрением в городскую среду. Его площадь составит 2,5 гектара. В парке специалисты сделают сенсорные сады, которые будут представлять собой площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками.

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