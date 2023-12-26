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26 декабря, 13:30

Город

Москвичам рассказали о сервисе "Переезд по программе реновации"

Москвичам рассказали о сервисе "Переезд по программе реновации"

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Более четырех тысяч семей на юге Москвы получили современные комфортные квартиры в новостройках по программе реновации. Об этом рассказали в столичном департаменте градостроительной политики.

Город помогает с переездом, организуя транспортировку мебели и бытовой техники. Для этого нужно подать заявку на сервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru или оставить заявку в центре информирования по переселению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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