Москвичам рассказали о сервисе "Переезд по программе реновации"

Более четырех тысяч семей на юге Москвы получили современные комфортные квартиры в новостройках по программе реновации. Об этом рассказали в столичном департаменте градостроительной политики.

Город помогает с переездом, организуя транспортировку мебели и бытовой техники. Для этого нужно подать заявку на сервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru или оставить заявку в центре информирования по переселению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.