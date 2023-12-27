Свыше 100 тонн продукции купили за месяц на рыбном рынке "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Недавно открывшийся рыбный рынок "Москва – на волне" за месяц посетили более 150 тысяч человек, а объем проданной продукции превысил 100 тонн. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как уточнили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы, в большинстве мегаполисов мира есть крупные рыбные рынки, однако в российской столице подобного не было.

"Такие торговые точки пользуются огромной популярностью. Первый московский рынок, где представлено около 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей, мы уверены, будет пользоваться популярностью у москвичей и гостей столицы", – говорится в сообщении.

Перед праздниками спросом пользуются традиционные для новогоднего стола продукты. Так, за две недели горожане купили пять тонн икры, пять тонн сельди и три тонны клешней краба, уточнили в материале. Популярностью пользовалась в том числе юкола – специально нарезанные и высушенные на открытом воздухе брюшки северной рыбы.

На рынке можно найти и необычные продукты – филе огромного кальмара длиной более метра, которое могут приготовить прямо на месте. Кроме того, там создано собственное производство под зонтичным брендом. В специализированном цеху площадью 900 "квадратов" выпускается рыба и морепродукты в вакууме: консервированная продукция, вяленая, сушеная, соленая рыба и морепродукты с увеличенным сроком годности.

Площадка оснащена и зоной фуд-корта на 126 посадочных мест. Там можно попробовать блюда из рыбы и морепродуктов. Местные повара приготовят их для гостей из купленных на рынке ингредиентов.

Рыбный рынок "Москва – на волне" был открыт в конце ноября Москвы Сергеем Собяниным и главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. Он находится на востоке города, недалеко от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект". На рынке представлены более 500 наименований рыбы и морепродуктов из 17 регионов России.