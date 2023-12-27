"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтировали дом 1958 года на проспекте Мира

В Москве отремонтировали дом, в котором жил космонавт Константин Феоктистов. Здание находится по адресу проспект Мира, 122. Дом возвели в 1958 году по проекту группы архитекторов под руководством Иосифа Ловейко.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и крышу дома, а также заменили его внутренние инженерные системы. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".