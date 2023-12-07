"Мой район. Обратная связь": дом по улице Декабристов обновили в Отрадном

На северо-востоке Москвы в Отрадном обновили дом по улице Декабристов, 21. Здание было построено в 1976 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу дома, создали новый эстетический портрет здания. Внешний вид дома восстановили с помощью полимерцементных смесей на армирующих сетках. Кроме того, специалисты нанесли антисептические растворы на места намокания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".