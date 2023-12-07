Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 08:45

Город

"Мой район. Обратная связь": дом по улице Декабристов обновили в Отрадном

"Мой район. Обратная связь": дом по улице Декабристов обновили в Отрадном

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Садовой-Кудринской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1975 года завершился в Бабушкинском районе

Международный форум BRICS+ Fashion Summit объединил 3,5 млн человек в столице

Новую программу подготовили на выставке-форуме "Россия" 7 декабря

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Москвичи получили 1,2 млн водительских удостоверений в центрах госуслуг с 2016 года

Москвичам рассказали о строительстве новых школ и детских садов в городе

В Совфеде РФ назначили дату выборов президента на 17 марта 2024 года

На северо-востоке Москвы в Отрадном обновили дом по улице Декабристов, 21. Здание было построено в 1976 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу дома, создали новый эстетический портрет здания. Внешний вид дома восстановили с помощью полимерцементных смесей на армирующих сетках. Кроме того, специалисты нанесли антисептические растворы на места намокания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика