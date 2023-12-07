07 декабря, 06:40Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1975 года завершился в Бабушкинском районе
В Бабушкинском районе по улице Осташковской, 23, завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание было построено в 1975 году.
Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад здания, а также обновили магистрали центрального отопления. Стены дома отремонтировали по передовой технологии с применением полимерцементных смесей.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь