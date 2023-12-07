"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1975 года завершился в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе по улице Осташковской, 23, завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание было построено в 1975 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад здания, а также обновили магистрали центрального отопления. Стены дома отремонтировали по передовой технологии с применением полимерцементных смесей.

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