Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин сообщил, что утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий. Работы будут проходить на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в рамках проекта будут построены городские вокзалы МЦД-3 Моссельмаш, Лихоборы и Останкино. Кроме того, специалисты возведут западный вестибюль станции МЦК Лихоборы.

Также около станций метро "Петровско-Разумовская" и Лихоборы МЦД-3 будут обустроены отстойно-разворотные площадки для наземного транспорта и конечные станции. От Аргуновской улицы к станции МЦД-3 Останкино проложат трамвайную линию протяженностью примерно 3,5 километра.

"Для удобства пешеходов сделаем 4 новых внеуличных перехода: через пути МЦД-3, МЦК, соединительной ветви между парком "Лихоборка" и Верхнелихоборской улицей, а также через Дмитровское шоссе", – отметил Собянин.

Мэр города добавил, что будет проведена реконструкция существующего пешеходного перехода через Московский скоростной диаметр с продлением через пути МЦД-3.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в 2024 году по новым Московским центральным диаметрам запустят поезда "Иволга 4.0". Запуск серийного производства поездов стал возможным после подписания приемочной комиссией акта приема нового железнодорожного транспорта.

До этого стало известно, что уже 18 перехватывающих парковок организовано возле станций МЦД начиная с 2019 года. В этом году парковками воспользовались уже более 60 тысяч раз. С открытием МЦД-3 и МЦД-4 в Москве 10 парковок были сделаны перехватывающими.

Новый электропоезд "Иволга 4.0" выйдет на линию уже в следующем году