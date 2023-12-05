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05 декабря, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома 1917 года в Москве

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В центре столицы завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 4. Здание было возведено в 1917 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта сперва расчистили и промыли его стены, далее приступили к восстановлению кирпичной кладки здания. В местах намокания и образования грибка нанесли специальный антибактериальный состав. Декор здания также привели в порядок, архитектурные элементы акцентировали белым цветом.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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