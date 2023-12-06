Мэр Москвы рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры

Новый въезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо планируют запустить до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на участке уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения. Заканчивается строительство двух подземных пешеходных переходов. Кроме того, к лету 2024 года ожидается запуск движения по эстакаде для съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.