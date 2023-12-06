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06 декабря, 17:15

Транспорт

Мэр Москвы рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры

Мэр Москвы рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры

Собянин: планируем до конца года открыть въезд с Нижегородской улицы на ТТК

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Новый въезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо планируют запустить до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на участке уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения. Заканчивается строительство двух подземных пешеходных переходов. Кроме того, к лету 2024 года ожидается запуск движения по эстакаде для съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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