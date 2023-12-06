"Мой район. Навигатор": новый участок МСД готов на 45%

Новый участок Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 45%. Участок пройдет под 32-м километром МКАД – на нем будет один мост, два тоннеля и четыре эстакады.

В составе магистрали построят 97 километров автодорог и 55 искусственных сооружений. Завершить строительство участка планируется в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".