Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": новый участок МСД готов на 45%

"Мой район. Навигатор": новый участок МСД готов на 45%

Жителям столицы рассказали о строительстве городского вокзала Беговая

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва готовится к новогодним каникулам

Дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов почти 200 большегрузов

Большой транспортный узел построят на "Беговой"

Дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов почти 200 грузовиков за сутки

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Москвичам рассказали о работе дорожного патруля ЦОДД в городе

Почти 200 грузовиков вытащил из сугробов дорожный патруль ЦОДД за сутки

Москвичам рассказали о строительстве городского вокзала Беговая

Новый участок Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 45%. Участок пройдет под 32-м километром МКАД – на нем будет один мост, два тоннеля и четыре эстакады.

В составе магистрали построят 97 километров автодорог и 55 искусственных сооружений. Завершить строительство участка планируется в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика