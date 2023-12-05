Столичные сугробы обновили рекордную высоту

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сугробы в Москве обновили рекордную высоту этой зимы. За прошедшие сутки они выросли еще на один сантиметр, и теперь их высота составляет 37 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что высота сугробов не изменилась на метеостанциях Тушино и МГУ, а на метеостанции Балчуг и вовсе уменьшилась на пять сантиметров. Синоптик предполагает, что это вызвал "городской остров тепла", который больше всего заметен в центре Москвы, и он поспособствовал уплотнению снежного покрова.

Тем временем коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Сотрудники очищают улицы и тротуары, грузят снег и вывозят его. Также они чистят от снега и наледи крыши многоквартирных домов, водосборные желоба и воронки водостоков.

Во вторник, 5 декабря, в городе прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах может образоваться гололедица.

Со слов синоптиков, днем столбики термометров будут показывать в Москве от -8 до -10 градусов, а в Подмосковье – от -6 до -11 градусов. Ночью температура в столице понизится до -17 градусов, по области – до -20 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Городские службы уделяют повышенное внимание уборке крыш и фасадов зданий