Собянин принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в открытии белокаменного храма святого равноапостольного князя Владимира в столичном районе Тушино.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что возведение духовно-культурного центра с храмом на 785 прихожан было завершено в октябре этого года. Отмечается, что работы проводились за счет внебюджетных средств в рамках застройки бывшего Тушинского аэродрома.

Площадь комплекса составляет порядка 6,2 тысячи "квадратов", добавили в пресс-службе. Храм шатрового типа в высоту достигает 58 метров до креста. На фасаде объекта находятся мозаичные панно, которые посвящены тысячелетней истории христианства в России.

Кроме того, фасад декорировали растительным орнаментом, высеченным в камне. Внутри храм разделили на три части: притвор, молельный зал и алтарь. В нем также расположен культурно-выставочный центр, а вокруг архитектурного ансамбля предполагается создать парк.

Ранее стало известно, что в столичном районе Вешняки стартовала реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы. Ее возвели в 1645 году, она находится по адресу улица Юности, дом 17, уточнила заммэра Наталья Сергунина.

В рамках мероприятий реставраторам нужно будет укрепить фундамент, заменить перекрытия, отреставрировать фасады и интерьеры. Церковь Успения Пресвятой Богородицы является объектом культурного наследия федерального значения.

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