"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в центре Москвы

В центре столицы завершен капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу Орлово-Давыдовский переулок, 3. Дом построили в 1972 году по типовому проекту. Именно в этом здании жил народный артист СССР Евгений Весник.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад дома и заменили инженерные системы объекта. Стены здания отремонтировали по новой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

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