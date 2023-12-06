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06 декабря, 07:05

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в центре Москвы

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В центре столицы завершен капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу Орлово-Давыдовский переулок, 3. Дом построили в 1972 году по типовому проекту. Именно в этом здании жил народный артист СССР Евгений Весник.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад дома и заменили инженерные системы объекта. Стены здания отремонтировали по новой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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