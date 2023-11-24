Расписание ряда поездов Савеловского направления МЖД изменится с 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения некоторых поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 25 ноября по 27 декабря из-за развития инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале магистрали.

Уточняется, что изменения внесут на участке Каналстрой – Талдом. С 10:00 до 15:30 25–26 ноября специалисты проведут выправку и балластировку пути на остановочном пункте Власово. Аналогичные работы по развитию инфраструктуры параллельно будут вестись в Лебзине и Орудьеве.

С 13:10 до 15:10 27–30 ноября на станции Каналстрой, с 09:40 до 13:40 1, 18–22, 25–27 декабря на перегоне Каналстрой – Вербилки проведут работы по модернизации контактной сети. В этот период на перегоне временно остановят движение поездов.

В компании порекомендовали пассажирам заранее знакомиться с изменениями в графике поездов на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее пассажиров предупредили, что движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет изменено до 28 ноября. Как уточняли в пресс-службе МТППК, это связано с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участках Подсолнечная – Клин и Дорошиха – Лихославль.

До этого сообщалось, что в ноябре изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и МЦД-1. Это связано с развитием инфраструктуры. Работы в основном будут проводиться по ночам с 1 по 30 ноября, но на графике все же отразятся.

График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября