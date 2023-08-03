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"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на улице Марии Ульяновой

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В Ломоносовском районе столицы в данный момент идет капитальный жилого дома. Он находится по адресу улица Марии Ульяновой, дом 16. Здание возвели в 1960 году по индивидуальному проекту. Специалисты создали уникальный план проведения всех работ.

На первом этапе расчистят и помоют все плоскости, восстановят элементы недостающей кирпичной кладки и сделают вычинку. Завершающим этапом будет нанесена гидрофобизация, которая создаст защитный слой от негативного влияния вредных атмосферных осадков.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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